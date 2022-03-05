أوكرانيا: «خيارنا بالانضمام للاتحاد الأوروبي لن يتغير حتى لو قصفنا بوتين بالقنابل»

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن 90% من الأوكرانيين واثقون من انتصار أوكرانيا في النهاية.

ودعا وزير الخارجية ـ في مؤتمر صحفي ـ الجميع لدعم المتظاهرين المنددين بالغزو الروسي، مؤكدًا أن روسيا لن تكسب هذه الحرب وآن الأوان لوضع حد لنزيف الدماء.

ووجه وزير الخارجية الأوكراني، الشكر لكل الجهات المانحة على مساهماتها لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات بناءة مع وزير الخارجية الأمريكي، واتفقا سويا على إجراءات سيتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطالب الوزير الأوكراني بحزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية ووقف صادرات النفط الروسية.

وأشار إلى أن أكثر من 100 شركة توقفت عن العمل في روسيا ومعها، متابعًا: “نحن بحاجة لحماية أجوائنا لوقف القصف الروسي الوحشي وعلينا أن نتحد وأن نستمر في زيادة الضغط على روسيا”.

وشدد على أن الملف الأوكراني استثنائي، ونصر على أن ينظر الاتحاد الأوروبي في عضويتنا بأسرع وقت، مشددًا: “يمكن لبوتين أن يقصفنا بالقنابل ولكن هذا لن يغير خيارنا بالانضمام للاتحاد الأوروبي”.