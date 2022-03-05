اخبار الرياضه السعوديه مارسينهو لـ«عكاظ»: الأهلي بلا فكر ولا هوية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المحترف نجم الأهلي السابق البرازيلي مارسينهو دي سيلفا لـ«عكاظ» أن الأهلي ليست لديه هوية واضحة على أرض الملعب، وذلك في أعقاب خسارة الراقي أمام الاتفاق 1/0 في الدمام (الجمعة) ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف مارسينهو أن الأهلي يسير بفوضى فنية تامة، حيث إن الفكر والهوية غائبان في الملعب إلى جانب الافتقار إلى العناصر المميزة التي تشكل إضافة قوية للفريق.

مارسينهو انتقد أيضا المدرب الألباني بسنيك هاسي، وقال إن الأهلي بحاجة ماسة إلى مدرب شاب يفهم اللعبة جيدا ويملك الخبرة والقرار.

وعن مسيرته الحالية بعد اعتزال كرة القدم، قال: «هدفي المهني هو العمل في السعودية. تمكنت من التكيف بسرعة مع الثقافة العربية وكرة القدم. وأضع الاحتراف في المقام الأول مع الرغبة في أن أكون بطلاً وليس باحثاً عن المال فقط!».

ويعمل محترف الأهلي السابق حاليا مدربا مساعدا في فريق ريد بل براغانتينو، وهو فريق كرة قدم برازيلي مقره براغانكا باوليستا، ساو باولو، وينافس في الدرجة الأولى، وكذلك في بطولة باوليستا المحلية.