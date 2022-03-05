اخبار الرياضه السعوديه «الجبيل» تمشي 30 دقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت شبكة الجبيل الصحية أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي حملة «امشي 30» بمناسبة اليوم الوطني للمشي بالتعاون مع بلدية الجبيل وبمشاركة عدد من الفرق التطوعية وعموم المجتمع من مواطنين ومقيمين وذلك على كورنيش محافظة الجبيل.

وقال رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود المطرفي لـ«عكاظ»: هدف الحملة هو توصيل رسالة للمجتمع بأهمية المشي بأسهل الإمكانات والطرق والانطلاق في المشي حتى ولو 30 دقيقة يوميا فأثرها كبير صحيا وبناء وهذا مثبت في الدراسات العلمية. ولله الحمد ووجدنا مشاركة مجتمعية فاعلة وتحقق الهدف منها ووفرنا بالموقع عددا من الأركان التوعوية للمشاركين لتوفير المعلومات لهم والرد على كافة التساؤلات وكذلك لإجراء بعض الفحوصات الطبية السريعة قبل ممارسة رياضة المشي.