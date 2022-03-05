نائب أمير القصيم: حوار سمو ولي العهد تأكيد على أصالة نموذجنا الحضاري والثقافي وتحفيز لمزيد من الإصرار والطموح

محمد بن مسعود - الدمام - نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم بمضامين حوار سمو ولي العهد – حفظه الله – لمجلة أتلانتيك الأميركية، والذي جاء ليؤكد على أصالة وتفرد نموذجنا الحضاري والثقافي دون الحاجة لاستنساخ أي تجارب أخرى في العالم.
مضيفا سموه: كان حديث سيدي ولي العهد – أيده الله – شفافا وشاملا وعكس للعالم أجمع ما يجب أن يصل عن بلادنا الغالية في مختلف المجالات الداخلية والخارجية، وجاء محفزا نحو تحقيق الأهداف وتوسيع الطموح بكل شغف وإصرار للوصول إلى مستقبل واعد بإذن الله.
واختتم سموه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم وأن يديم بلادنا الحبيبة نعمة الرخاء والاستقرار والازدهار.
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