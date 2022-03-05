ضبط 19 مخالفا حاولوا تهريب 260 كيلوجراما من القات

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ضبطت (19) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (260) كيلوجراما من مادة القات المخدر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.



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