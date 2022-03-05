سلطات كييف: قوات روسية سيطرت على مستشفى للأمراض النفسية قرب العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - سيطرت القوات الروسية على مستشفى للأمراض النفسية في بوروديانكا، وبداخله 670 مريضا، حسبما نقلت رويترز عن سلطات كييف.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الروسي لم يحقق أهدافه، لكن قُتل من بين صفوفه نحو 10 آلاف جندي.
ودعا زيلينسكي إلى مواصلة الدفاع عن مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق البلاد.
وفي حديثه عن الممرات الآمنة للمدنيين، قال : إن الممرات الإنسانية لماريوبول وفولنوفاخا بمنطقة دونيتسك من المفترض أن تكون جاهزة للعمل اليوم السبت لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن.
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