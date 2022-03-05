صوت ماجدة الرومي يدفئ زوار موسم الرياض وسط أنسام المساء الباردة

محمد بن مسعود - الدمام - كتبت الفنانة ماجدة الرومي مساء أمس فصلًا جديدًا في تاريخها الغنائي، إذ أحيت حفلها الغنائي الأول في العاصمة الرياض، عبر مشاركتها بفعاليات موسم الرياض التي استضافت عددًا كبيرًا من رموز الفن العربي والعالمي.

وفور إطلالتها على الجمهور في محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، نثرت ماجدة الرومي على الجمهور كلمات حب وامتنان للمملكة العربية السعودية، لافتةً إلى أن مشاركتها بفعاليات الموسم تأتي كرسالة وفاء واعتزاز بالقيمة التي تمثلها المملكة، مما يعني لها الكثير، ويشكل إضافةً كبيرةً لمسيرتها الفنية الطويلة.

تاريخ عريق يمتد لخمسة عقود، أضفت به ماجدة الرومي وهجًا فريدًا على حفلتها الغنائية التي صدحت فيها بصوتها الدافئ وسط أنسام الرياض الباردة، وبين جمهور متفاعل مع الأنغام التي ملأت أرجاء المكان، عبر سماعات وشاشات تحمل مجموعةً من الرسومات المعبرة عن المعاني العاطفية للأعمال التي تؤديها الفنانة.

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وعادت ماجدة الرومي بالجمهور إلى حقب السبعينات والثمانينات من خلال مقطوعاتها الغنائية الكلاسيكية، إضافةً إلى مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة، لتربط الحاضر بالمستقبل عبر مجموعة من أعمالها التي ولدت لتبقى في الذاكرة.

وتألقت الفنانة ماجدة الرومي في أولى حفلاتها بالعاصمة الرياض، إذ صدحت بمجموعة من الأنغام الموسيقية الحية بقيادة فرقتها الموسيقية، كما مثلت مشاركتها امتدادًا لحضور نجوم الأغنية اللبنانية بفعاليات موسم الرياض.