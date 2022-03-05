محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. تصرف مفاجئ من رئيس أوكرانيا خلال مؤتمر صحفي يثير تفاعلاً واسعاً

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي يقوم بحمل كرسيه وحده الأمر الذي اثار تفاعلا. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام زيلنسكي بحمل كرسي ووضعه أمام الصحفيين الذين تجمعوا في قاعة قبل مؤتمر صحفي، ومصافحة صحفيين كانوا على مقربة منه. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتنوعت التعليقات على مقطع الفيديو حيث ذهب مغردون لوصف مقطع الفيديو بأنه يظهر تواضع الرئيس الأوكراني وشجاعته رغم ما تمر به بلاده خلال الغزو الذي تشنه روسيا والذي دخل أسبوعه الثاني.

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