عاجل| طائرة روسية تدخل العاصمة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت العربية في خبر عاجل، أن واشنطن سمحت بدخول طائرة حكومية روسية، وذلك لنقل دبلوماسيين روس تم طردهم.

ومؤخرا ندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف ليل الإثنين الثلاثاء بـ”نهج عدائي” أميركي بعدما أعلنت واشنطن أنّها قرّرت طرد 12 دبلوماسياً روسياً أعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة على خلفية اتّهامها إياهم بأنه “عملاء استخبارات”.

وجاء في بيان نشره السفير الروسي على فيسبوك “إنه نهج عدائي ضد بلادنا”، مبديا “خيبة أمل كبيرة” إزاء ممارسات الإدارة الأميركية و”رفضا مطلقا” لها.

وأعرب السفير الروسي عن أسفه لأنّ “الحكومة الأميركية انتهكت مرة أخرى التزاماتها بتأمين ظروف طبيعية لعمل البعثات الأجنبية لدى الأمم المتحدة. مرة أخرى تلقى الدبلوماسيون الروس الضربة”

وأضاف أنّ “تصرّفات واشنطن لا تهدف إلى تهدئة الوضع على الساحة الدولية ولا إلى الحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين قوتين عظميين تتحمّلان مسؤولية خاصة عن الأمن والسلم الدوليين”.

وجاء بيان السفير الروسي بعدما اتّهمت واشنطن الدبلوماسيين الروس بأنّهم “عملاء استخبارات”.