شكرا لقرائتكم خبر عن 498 مستفيدا من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وجرى خلال شهر فبراير 2022م، تقديم 1.157 خدمة وُزعت على 498 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 68% ونسبة الإناث 32%، بينما شكلت نسبة النازحين 7% والمقيمين 93% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 246 مريضًا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما قدمت خدمات العلاج الطبيعي لـ 252 مستفيدًا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام، وله أثر كبير في مساعدة كثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.