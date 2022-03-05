روسيا تتوعد بريطانيا: «سنتخذ إجراءات قاسية ضد لندن»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا.

وأكدت روسيا، أنها ستتخذ إجراءات قاسية ضد لندن؛ ردا على هيستيريا “العقوبات”، حسبما أفادت رويترز.

وأوضحت أن رد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا.