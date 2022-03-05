أمير القصيم : حوار سمو ولي العهد اتسم بالشفافية ويؤكد المكانة السيادية للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حوار حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، بأنه كان يتّسم بالوضوح والشفافية ويؤكد المكانة السيادية للمملكة العربية السعودية أعزها الله وقيادتها الرشيدة كما حمل ذلك اللقاء مضامين ورسائل على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية تؤكد الحرص والطموح على ترجمة رؤية المملكة 2030 والنظرة السديدة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية .

وأكد سمو أمير القصيم بأن حوار المجلة مع أخيه سمو ولي العهد – حفظه الله – يبرز حجم الطموح العالي للمملكة والإلهام الذي يمثله سمو ولي العهد لأبناء الوطن ، مشيراً بأن الحوار سلّط الضوء على الخطوات التطويرية والتنموية التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي والنظرة الثاقبة للمستقبل ، بكل وضوح وشفافية وشمولية من خلال التطرّق إلى الملفات السياسية الخارجية والشؤون الداخلية .

وأشار سمو أمير القصيم بأن سمو ولي العهد بيّن خلال الحوار تفرّد واستقلالية نموذج التطوّر بالمملكة والتأكيد على أن التطور الاجتماعي يسير وفقا لمعايير ومعتقدات الشعب انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي السمحة .

وسأل سموه المولى العلي القدير أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه سمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.