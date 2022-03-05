الهلال الأحمر السعودي يفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-02-1443 04:38

صدى تبوك – متابعة

أعلن معهد الشرق الأوسط للتميز بإمارة دبي، عن فوز هيئة الهلال الأحمر السعودي بجائزة المعهد الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية، فرع تميز خدمات الرعاية الصحية الذكية؛ وذلك تقديرًا لإنجازات الهيئة وممارساتها في مجال التحول المؤسسي الذكي.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن الجائزة تأتي تقديرًا لجهود الهيئة الكبيرة في تطوير خدماتها الإسعافية وربطها بالتقنيات الذكية الحديثة، وبالأخص جهودها في إطلاق تطبيق المسعف الإلكتروني “منصة سجل النقل الإسعافي”.

وذكر أن منصة سجل النقل الإسعافي تهدف إلى استقبال البلاغات من قبل الفرق الإسعافية وتوجيهها من خلال الخرائط، كما تحتوي على معلومات المريض الرئيسة والفحوصات السريرية والتدخلات العلاجية؛ ما يساعد المسعفين بشكل كبير في التعامل مع الحالات التي يباشرونها على الوجه الأكمل.

وأشار إلى أن عدد التقارير الإلكترونية التي أنشئت عبر المنصة في عام 2021، بلغ أكثر من 759 ألف تقرير إسعافي، استفاد من خدماتها أكثر من 7 آلاف مسعف عبر الربط مع 232 مستشفى بمختلف مناطق المملكة.

من جانبه أهدى رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، الجائزة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ نظير ما يقدمانه من دعم متواصل للهيئة تجسيدًا لحرصهما الدائم على الارتقاء بالخدمات الصحية الموجهة إلى المواطن والمقيم، كما أهداها إلى وزير الصحة نظير جهوده لتحقيق التحول المؤسسي الذكي داخل منظومة القطاع الصحي.

وتقدم العويسي بالشكر إلى كل من أسهم من قيادات ومنسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي في إعداد وتنفيذ المنصة، مشيرًا إلى أنها من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية عبر استخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية المتطورة، لإدارة الخدمات الطبية الميدانية، ومن ثم زيادة سرعة الاستجابة واختصار الوقت ورفع الجودة.

يذكر أن معهد الشرق الأوسط للتميز بدولة الإمارات العربية المتحدة، هو مؤسسة تهدف إلى تطوير المعارف والخبرات، وترسيخ أسس التميز والتنافسية في المؤسسات وقياداتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر تسليط الضوء على الإنجازات وتكريم أفضل الممارسات التي تتسم بالتميز والابتكار، في قطاعات منظومة الحكومة والمدن الذكية.