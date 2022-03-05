قطر تدين التفجير الذي استهدف مسجدًا في باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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