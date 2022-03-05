احباط محاولة تهريب 260 كيلو جرامًا من القات بحوزة 19 مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ضبطت (19) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهم (260) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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