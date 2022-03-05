هل تصعد أسعار النفط صوب 185 دولاراً ؟

وقال محللو جيه بي مورغان بمن فيهم ناتاشا كانيفا في المذكرة: «إن 66% من النفط الروسي يكافح حاليا للعثور على مشترين».
وأوضحوا أن حجم صدمة المعروض كبير على المدى القصير لدرجة أن أسعار النفط بحاجة إلى الوصول إلى 120 دولارًا للبرميل والبقاء عليها لعدة أشهر، على افتراض أنه لن تكون هناك عودة فورية للخام الإيراني.
وكتب المحللون: «مع اتساع نطاق العقوبات والتحول إلى أمن الطاقة أولوية عاجلة، فمن المحتمل أن تكون هناك تداعيات على مبيعات النفط الروسية في أوروبا والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا».
وحافظ البنك على توقعاته السعرية، التي تتطلب أن يصل سعر خام برنت إلى 110 دولارات في المتوسط في الربع الثاني، و100 دولار في الربع الثالث، و90 دولارًا في الربع الرابع.
وبدون عودة النفط الإيراني إلى السوق يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار النفط 115 دولارا في الربع الثاني، و105 دولارات في الربع الثالث، و95 دولارا بحلول الربع الرابع.
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