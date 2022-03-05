السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت شركة أرامكو السعودية سعر البيع الرسمي لشهر أبريل القادم لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

وأوضحت الشركة، أمس، أنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس الجاري.

وحددت السعودية أيضا سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى شمال غرب أوروبا بزيادة 1.60 دولار مقابل سعر برنت، وهو يمثل زيادة قدرها 1.70 دولار، مقارنة مع شهر مارس، وللولايات المتحدة بزياد 3.45 دولار فوق مؤشر أرغوس فيما يمثل زيادة تبلغ دولارا عن الشهر السابق.