شكرا لقرائتكم خبر عن «الذكير» يسترجع علاقته بالحرف والمقال والمكتبات القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت الجمعية السعودية لكتاب الرأي، خلال ديوانيتها بمدينة الرياض، بالكاتب عبدالعزيز المحمد الذكير، وذلك ضمن برنامج «مسيرة كاتب».

وقال «الذكير» إنه طيلة السنوات الماضية أخلص للحرف وللكلمة، وكانت الكتابة في بداية حياته هواية، ثم تحولت إلى حرفة وهم يومي.

وروى الكاتب جانبا من ذكرياته مع المكتبات التجارية في مدينة الرياض القديمة متحدثا عن علاقته بمكتبة «خازندار»، والتي من خلالها، تعرف وتابع الصحف الإنجليزية التي تصل إلى الرياض في ذلك الوقت.

«الذكير» تناول عمله في وزارة المعارف في عهد وزيرها الشيخ حسن آل الشيخ، رحمه الله، ثم سفره إلى لندن، وعمله بالسفارة هناك، وكيف أن بيئة لندن الثقافية ساهمت في بناء ثقافته الموسوعية وقراءاته الشاملة لمختلف ثقافات العالم، والتي أضافت إليه بعدا عالميا في كتابة المقال، بالإضافة إلى ذاكرته المليئة بالموروث الشعبي، إذ يحفظ عيون الأشعار الشعبية ويستشهد بها، ويعرف شعراءها بعناية ودقة.

ضيف الأمسية التي أدارها سهم الدعجاني، أبدى اهتمامه برد المصطلحات الشعبية إلى أصولها العربية والأجنبية، كما لاحظ الحضور تميزه بذاكرة إعلامية خصبة، خاصة وهو شاهد عصر، على مرحلة مهمة من تاريخ الصحافة السعودية إبان إشرافه على صحيفة «رياض ديلي» الصادرة باللغة الإنجليزية عن مؤسسة اليمامة الصحفية، وذكر عددا من المواقف التي حدثت معه في تلك الفترة.

وشملت محاور اللقاء: الذكير والترجمة، وبريق الدولار، وخلود الحرف، والحضور الإيجابي، والذكير ساخرا ومغردا في منصة تويتر.

وتحدث عبدالحميد الصالح عن الضيف مستشهدا بما كتبه وزير الإعلام الأسبق جميل الحجيلان في تقديمه لكتاب الضيف «نافذة الرأي» قبل 11 سنة، بعد ذلك توالت المداخلات لكل من كتاب الرأي يوسف الكويليت وعبدالوهاب الفايز ومحمد الأحيدب ود. عبدالواحد الحميد، وحسين حسين، وعبدالعزيز السويد، وعبداللطيف الضويحي.

واتسمت المداخلات بالتقدير الكبير لمسيرة الكاتب الذكير ومكانته في الصحافة السعودية، إذ اعتبره الجميع من رواد كتابة المقال في المشهد الصحفي السعودي، ودعاه الجميع لنشر مذكراته لتكون رافدا للدارسين والباحثين في تطور المجتمع السعودي والتحولات في الصحافة المحلية.

ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الشدي درعا تذكارية بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية بحضور عدد من أفراد أسرة الكاتب وأصدقائه.