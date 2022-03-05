"الأرصاد" تحذر من استمرار تقلبات الطقس حتى الثلاثاء

محمد بن مسعود - الدمام - 08-02-1443 03:17

صدى تبوك – متابعة

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة حتى (الثلاثاء) المقبل، إذ تصل سرعة الرياح إلى 45 كلم في الساعة، داعيًا الجميع لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وتعليمات الجهات المعنية.

ومن جانبه أوضح أحد خبراء الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أن الكتلة الغبارية تتحرك باتجاه وادي الدواسر بمنطقة الرياض، والباحة، وفي طريقها إلى منطقة نجران خلال 5 ساعات.

وأشار في حديث لقناة “الإخبارية”، إلى أن العوالق الترابية ستترسب تدريجيًّا على معظم المناطق الوسطى من المملكة، وكذلك الشرقية، ولكن يبقى الغبار عالقًا في الجو بشكل ملحوظ.

وتوقع أن تشهد الأجواء منذ بداية اليوم وحتى الأسبوع المقبل حالة جوية أخرى تنشط فيها الرياح الجنوبية الغربية الدافئة، التي قد تصل سرعتها إلى نحو 45 كلم/س، وتؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على منطقة تبوك وحائل والحدود الشمالية.