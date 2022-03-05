اخبار الخليج – هدم 4 عقارات آيلة للسقوط وإزالة 55 شحنة من المخلفات

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود أمانة العاصمة المستمرة للحفاظ على الواجهة الحضارية والاهتمام بالمناطق السياحية، زار مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد السهلي مجمع 338 المنطقة السياحية في العدلية، برفقة ممثلي هيئة البحرين للسياحة والمعارض للوقوف ميدانياً على احتياجات المنطقة في ما يخص أمانة العاصمة من تشجير ونظافة ومخالفات انشائية.

وأكد السهلي على أنه تمت ازالة أكثر من 30 شحنة من الانقاض والمخلفات المتنوعة، و25 شحنة من المخلفات الزراعية مؤخرا، وتم هدم مبنى آيل للسقوط من اصل 4 عقارات سيتم هدمها قريبا والتي تم رصدها من خلال الحملات التفقدية التي يقوم بها مفتشي امانة العاصمة والعمل جاري لإكمال الاجراءات القانونية للبقية، كما تمت إزالة انقاض مخلفات بناء وأسوار متهالكة، بالإضافة الى تسوية الأراضي المفتوحة لامكانية استغلالها مستقبلاً، وذلك تنفيذا لقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض احكام قانون تنظيم المباني لسنة 1977.

كما بين مدير عام امانة العاصمة إنه يتم مسح المنطقة بصورة دورية لاتخاذ مايلزم في حال رصد أي عقار مهجور أو آيل للسقوط حيث يتم العمل على تصحيح الوضع إما بالترميم أو الهدم من قبل مالك العقار وفي حال عدم الاستجابة لما الخليج 365 يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وذلك حسب ما هو معمول به في الأنظمو والقوانين بمملكة البحرين.

وأوضح إلى أنه خلال هذا العام تم التركيز على نظافة المنطقة بشكل مكثف وتفضيلي اثناء الفترة المسائية والشوارع الداخلية والأحواض الزراعية بالاضافة الى التخلص من النفايات في المناطق المفتوحة، وازالة المخلفات الزراعية وانقاض البناء وغيرها من المخلفات التي قد تشوه المنظر العام، فضلاً على التركيز على توزيع أماكن حاويات القمامة وغسل مواقع الحاويات من الدهون وتنظيف الأثاث السمنتي الجمالي في المنطقة.

وأشار مدير عام أمانة العاصمة إلى إنه تم الاتفاق على البدء بصيانة الاحواض الزراعية وقص وتشذيب الأشجار وتعديل الإنارات الليلية الخاصة بها، وزيادة الرقعة الخضراء والمزروعات الجمالية في المنطقة.

وبين أن أمانة العاصمة تنظم زيارات دورية للمنطقة من قبل فريق عمل يتضمن متخصصين من اقسام النظافة والتراخيص والرقابة والإعلام وذلك لتفقد احتياجاتها وقياس نتائج تمديد عمل عمال النظافة والزراعة الجمالية ورفع التوصيات بشأن تطوير الموقع.

وأضاف السهلي أن الاهتمام بالمنطقة يأتي من اهتمام وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووكيل وزارة البلديات لشئون البلديات لتطوير المناطق الحضرية وزيادة عناصر الجذب السياحي بما يعزز الموارد الاقتصادية للملكة، مشيرا إلى أهمية الشراكة بين مختلف الجهات لإبراز وتطوير مجمع 338 من الجانب الحضري والجمالي باعتباره عنصر جذب سياحي للمواطنين والمقيمين والسياح.

والجدير بالذكر أن المجمع 338 يقع في وسط العدلية وهو عبارة عن مجمع للمشاة تم تطويره واضافات لمسات جميلة زراعية وإنارة ليلية ليكون محل جذب للسياحة الداخلية والخارجية ولأصحاب المشاريع ويضم عدد كبير من المطاعم.