غدًا.. أمير الشرقية يُدشن مشروعات بلدية وتنموية ويرعى تخريج طلاب كليتي الجبيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يُدشَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا، عددًا من المشروعات البلدية والتنموية والاجتماعية في محافظة الجبيل.
وتتضمن هذه المشروعات، تدشين مقر اللجنة الفرعية للدفاع المدني، ومشروع التلال، ومشروع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، إلى جانب مشروعات بلدية لتعزيز معايير الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، للارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.
كما سيُشرف سمو أمير المنطقة الشرقية حفل تخريج طلاب كليتي الجبيل الصناعية والجامعية.
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