شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 300 شخصية عسكرية.. بدء جلسات ملتقى الرياض للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم في الرياض جلسات"ملتقى الرياض للدفاع" الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، إحدى أشهر مؤسسات الريادة الفكرية في العالم.

ويجمع الملتقى الذي يتم تنظيمه قبل يوم من انطلاقة معرض الدفاع العالمي، أكثر من 300 شخصية بارزة ومؤثرة في القطاعين الحكومي والعسكري من كافة أنحاء العالم.

ويهدف ملتقى الرياض للدفاع، إلى تعزيز التواصل بين قادة القطاع الحكومي والعسكري في المملكة والعالم من خلال حوارات حول أبرز قضايا الصناعة ومستقبلها، حيث سيناقش المشاركون من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وكبار الشخصيات الحاضرين أحدث البحوث التي تدفع تطور قطاع الدفاع والأمن في القرن الحادي والعشرين.