محمد بن مسعود - الدمام - تصريح مفاجئ من رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق عن الظهور الأخير لـ زيلينسكي

اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن ظهور الرئيس فلاديمير زيلينسكي الأخير، غير طبيعي، وغير لائق.

وقال في تصريحات صحفية: “أنا لا أقول أبدًا ما لا أعرفه. لكن مظهره يوحي بأنه في حالة غير طبيعية تمامًا”.

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ولفت إلى أزاروف إلى أنه ليست لديه معلومات موثوقة حول ما إذا كان زيلينسكي يتعاطى أدوية أو مواد أخرى، بحسب روسيا اليوم.

وصرح بأن الطبيب النفسي الأوكراني الشهير سيميون غلوزمان، كذلك قال في وقت سابق، وبناء على ملاحظاته لتدخلات زيلينسكي السابقة إن هناك أعراضا تجعلنا نعتقد أنه زيلينسكي غير طبيعي وأنه يعاني من شيء ما.

وكان الظهور الأخير لـ الرئيس الأوكراني، أثار جدلًا، حيث ظهر زيلينسكي تاركاً لحيته، ومرتديًا ملابس غير الرسمية، وبدت علامات الإجهاد والإرهاق، والتأثر، خلال حديثه عن تطورات الأحداث في بلاده، واقتراب القوات الروسية من السيطرة على العاصمة كييف.