شاهد.. لحظة سقوط مروحية روسية بالقرب من كييف بشكل مروع

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: مسيرة العلاقات البحرينية الأردنية تزخر بالشراكة والتعاون الشامل وتحظى بدعم ومساندة قيادتي المملكتين الشقيقتين

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