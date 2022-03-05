اخبار الرياضه السعوديه الفيصلي يستضيف الحزم.. والرائد يواجه الفيحاء.. والشباب في اختبار الباطن

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، إذ يستضيف الفيصلي (المركز 15) طريده فريق الحزم (المركز 16) عند الساعة 6:40 مساء، فيما يلتقي الفيحاء (ثامن الدوري) بطريده الرائد (تاسع الدوري) عند الساعة 6:45 مساء، وتختتم لقاءات الليلة بمواجهة الشباب (ثالث الدوري) بفريق الباطن (المركز 14) عند الساعة 8:45 مساء.

الحزم والفيصلي.. البحث عن طوق النجاة

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يستضيف الفيصلي نظيره الحزم، ويبحث كلاهما عن النقاط الثلاث ولا غير، لتجديد الآمال بالبقاء في دوري المحترفين، إذ يحتل العنابي المركز 15 برصيد 21 نقطة حصدها من 4 انتصارات و9 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 21 وعليه 31 هدفاً، فيما يحتل حزم الصمود المركز 16 برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات و14 خسارة، وله من الأهداف 15 وعليه 29 هدفاً.

طموحات السابع تجمع الرائد بالفيحاء

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الرائد وضيفه الفيحاء بهدف مشترك وهو التقدم للمركز السابع في جدول الترتيب، إذ يحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 27 نقطة حصدها من 6 انتصارات و9 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 17 هدفاً، أما فريق الرائد فيحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة جمعها من 7 انتصارات و5 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 28 وعليه 34 هدفاً.

وصافة الليث تصطدم بطموحات «السماوي»

على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يخوض فريق الشباب لقاء هام أمام ضيفه الباطن، إذ يسعى الشبابيون لاستعادة الوصافة والمنافسة على لقب الدوري، إذ يحتل الليث الأبيض المركز الثالث برصيد 43 نقطة جمعها من 12 انتصارا و7 تعادلات و3 خسائر، وله من الأهداف 40 وعليه 27 هدفاً، أما الباطن فيبحث عن الفوز ولا غيره للهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل «السماوي» المركز الـ14 برصيد 22 نقطة جمعها من 5 انتصارات و7 تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 22 وعليه 30 هدفاً.