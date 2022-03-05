تقارير: حمدالله لن يتمكن من اللحاق بلقاء الاتحاد والهلال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

يعيش الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة كوزمين كونترا حالة من القلق بسبب الغموض الذي يحيط بموقف اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله من مواجهة الهلال.

ويستعد الاتحاد لخوض مواجهة قوية ومنتظرة أمام الهلال يوم الثلاثاء المقبل، في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الثانية عشر لبطولة دوري المحترفين السعودي.

وعانى المهاجم المغربي حمدالله من آلام عقب مواجهة ضمك الخميس الماضي، في افتتاح الجولة 23 من المسابقة.

وتشير التقارير المبدئية الواردة من داخل الاتحاد إلى أن لحاق المغربي بمواجهة الهلال سيكون صعب للغاية، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتكثيف محاولات تعافيه.

ونجح عبدالرازق حمدالله في تقديم مستويات جيدة رفقة الاتحاد؛ حيث شارك في 7 مباريات وتمكّن من تسجيل 8 أهداف، إلى جانب هدفًا في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ويتواجد الاتحاد على رأس قمة ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يأتي الهلال رابعًا بـ40 نقطة من 20 مباراة.