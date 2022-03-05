محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: مسيرة العلاقات البحرينية الأردنية تزخر بالشراكة والتعاون الشامل وتحظى بدعم ومساندة قيادتي المملكتين الشقيقتين

كانت هذه تفاصيل خبر معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً بمشاركة 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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