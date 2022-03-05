محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
نوّهت مدينة الملك سعود الطبية، على مرضى الربو، بضرورة الحرص على وجود بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية، والالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائي حال وصفه من قِبل الطبيب، بالإضافة للتوجه إلى أقرب قسم طوارئ حال اشتداد ضيق التنفس وفشل عمل البخاخ.
وبيّنت المدينة الطبية في رسالتها التوعوية، أن الغبار من الملوثات البيئية، وله أضرار عديدة، لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح.
وأوضحت أنه للوقاية بشكل عام، يجب الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، مع الحرص على ارتداء الكمامات وتغييرها باستمرار.
أخبار قد تهمك
وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط السعودية وتمتد تأثيرها إلى الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار قد تكون رعدية أحياناً على أجزاء من شرق ووسط السعودية، كذلك على مرتفعات جازان وعسير، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر “سعود الطبية”: نصائح مهمة لمرضى الربو في الحالة الغبارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.