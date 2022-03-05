“سعود الطبية”: نصائح مهمة لمرضى الربو في الحالة الغبارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

نوّهت مدينة الملك سعود الطبية، على مرضى الربو، بضرورة الحرص على وجود بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية، والالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائي حال وصفه من قِبل الطبيب، بالإضافة للتوجه إلى أقرب قسم طوارئ حال اشتداد ضيق التنفس وفشل عمل البخاخ.

وبيّنت المدينة الطبية في رسالتها التوعوية، أن الغبار من الملوثات البيئية، وله أضرار عديدة، لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح.

وأوضحت أنه للوقاية بشكل عام، يجب الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، مع الحرص على ارتداء الكمامات وتغييرها باستمرار.

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