اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: مسيرة العلاقات البحرينية الأردنية تزخر بالشراكة والتعاون الشامل وتحظى بدعم ومساندة قيادتي المملكتين الشقيقتين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مسيرة العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقية، تزخر بالشراكة الفاعلة، والتعاون الإيجابي في شتى المجالات، وتشهد نجاحات ثنائية مشهودة بفضل ما تحظى به العلاقات بين المملكتين الشقيقتين من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حفظه الله ورعاه، مشيدًا معاليه بعمق الراوبط المتجذرة والراسخة بين البحرين والأردن.

جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي السيد فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط.

ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالحرص الكبير الذي توليه قيادتا المملكتين الشقيقتين وشعبيهما العزيزين على ترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك، والعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة التي تعود بالنفع على المملكتين، وبما يؤكد متانة علاقات الأخوة الوطيدة بين البلدين.

وقال معاليه إنّ مجلس الشورى يعمل بشكل متواصل على مد جسور التعاون البرلماني مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، مقدرًا عاليًا ما وصلت إليه مستويات التنسيق البرلماني بين المجالس التشريعية في المملكتين الشقيقتين، وخصوصًا خلال المشاركات في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

من جانبه، نوّه معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني بالمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيدًا بالنهج النبيل الذي تسير عليه البحرين في الانفتاح على دول العالم، واعتمادها أسس وركائز التعايش والحوار والتقارب، باعتبارها مقومات رئيسية لتحقيق التنمية والازدهار.

وأعرب معالي رئيس مجلس الأعيان الأردني عن الفخر والاعتزاز بالدبلوماسية البرلمانية البحرينية، وحضورها المشرّف للدول الخليجية والعربية، وما تحصده من نجاحات برلمانية متميزة.