اخبار الخليج – المجلس الأعلى للبيئة يعلن انطلاق المبادرة الوطنية للابتكار تحت شعار «الابتكار المناخي»

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار مساعي المجلس الأعلى للبيئة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، وتنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة المك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات من أجل تحقيق الارتقاء الحضاري والأمن المناخي، وضمن جهود مملكة البحرين الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي يشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أعلن المجلس الأعلى للبيئة عن انطلاق المبادرة الوطنية للابتكار تحت شعار «الابتكار المناخي».

وصرح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إلى أن المبادرة الوطنية للابتكار تهدف إلى تحفيز الطاقات البحرينية في القطاعات الحكومية والخاصة على البحث والابتكار في مجال حماية البيئة والمناخ، خلق مساحة لأصحاب الخبرات والأفكار الإبداعية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكنهم من استغلال قدراتهم العلمية والعملية وطرح أفكارهم الإبداعية التي تسهم في دعم الجهود الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة أثار تغير المناخ والتكيف معه.

وستنطلق المبادرة الوطنية «الابتكار المناخي» تحت رعاية سعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة الوطنية خلال حفل الافتتاح، بحضور عدد من كبار الشخصيات والرعاة والخبراء والمختصين والجهات الاعلامية والمدعوين.