التحقيقات مع مطلق النار على سعودي بالكويت تكشف سبب الحادث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

كشفت التحقيقات مع مطلق النار على سعودي في منطقة الجهراء بالكويت، قبل أيام، أن سبب الحادث «خزة» في الشارع، وفقًا لصحيفة المجلس الكويتية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الكويت، من ضبط المتهم بإطلاق النار على الشاب، برصاصة في الرأس، أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط المتهم في واقعة إطلاق النار بمحافظة الجهراء، وبمواجهته أقر بأنه قام بارتكاب الواقعة على إثر خلاف بينهما.

وأكدت الوزارة أنه تم إحالة المتهم والسلاح المستخدم إلى جهة الاختصاص وتسجيل قضية جنايات بحقه.

ووقع الحادث، مساء الثلاثاء الماضي، حيث أصيب الشاب برصاصة مفاجئة في رأسه أثناء قيادته السيارة في أسواق منطقة الجهراء؛ ما أدى إلى فقدانه الوعي واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة.

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وباشرت الجهات الأمنية منذ وقوع الحادثة إجراءاتها اللازمة لكشف ملابساتها ومعرفة إن كانت الرصاصة التي أصابت الخليجي طائشة أم أنها مقصودة.

وذكرت صحيفة «القبس» المحلية نقلًا عن مصدر أمني في تقرير سابق، أن زوجة المصاب كانت تعتقد أن الحادث المروري هو الذي تسبب في إصابة زوجها، ولم تكن تعلم أنه أصيب برصاصة.

وأكد المصدر أن المصاب يتواجد في مستشفى الجهراء وحالته حرجة، في حين أن زوجته، التي كانت برفقته وأصيبت نتيجة اصطدام سيارتهم بعمود الإنارة، حالتها مستقرة.