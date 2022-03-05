"سعود الطبية": 6 إرشادات لمرضى الربو حال اشتداد الحالة الغبارية

محمد بن مسعود - الدمام - 08-02-1443 12:15
صدى تبوك – متابعة
أوصت مدينة الملك سعود الطبية، مرضى الربو، بضرورة الحرص على وجود بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية، والالتزام باقتناء بخاخ الربو الوقائي حال وصفه من قِبل الطبيب، بالإضافة للتوجه إلى أقرب قسم طوارئ حال اشتداد ضيق التنفس وفشل عمل البخاخ.
وأوضحت المدينة الطبية في رسالتها التوعوية، أن الغبار من الملوثات البيئية، وله أضرار عديدة، لاحتوائه على جسيمات كالميكروبات وحبوب اللقاح.
وأبانت أنه للوقاية بشكل عام، يجب الحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ في المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار بشكل مباشر، مع الحرص على ارتداء الكمامات وتغييرها باستمرار.
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