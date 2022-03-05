محمد بن مسعود - الدمام - التنميل .. علامة صامتة تدل على مرض خطير

سرطان العظام مرض خطير يندرج ضمن أنواع السرطانات النادرة، ويُصيب غالبا عظام الحوض والعظام الطويلة في الساقين والذراعين، وفق ما قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان.

ويعد أسباب الإصابة غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أن أسبابه تتمثل في العوامل الوراثية والتغيرات الجينية وأمراض العظام المزمنة والخضوع للعلاج الإشعاعي في مرحلة عمرية مبكرة.

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وهناك علامات “صامتة” قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام، وفق ما أعلن متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان.

ويعد أعراض هذا المرض المميت غالبًا ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، بحسب المنظمة، إذ ينصح الأطباء بعدم إهمال بظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان لا يولي المرضى الاهتمام الواجب للألم، ويوقفونه باستخدام المسكنات، وفق ما نقل “سبوتنيك”.

العرض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو التنميل، كقاعدة عامة يظهر أثناء تطور المرض، عندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية هي تصلب المفاصل.

وفي وقت سابق، قام اختصاصي في عيادة هارلي ستريت كلينك البريطانية، الدكتور أمين سبتين، بإدراج تسعة أعراض رئيسية للسرطان. وهي الألم المطول غير المبرر في أي جزء من الجسم، إذا تمت ملاحظتها لأكثر من ثلاثة أسابيع، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.f