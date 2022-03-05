محمد بن مسعود - الدمام - ظهور صادم .. لن تصدق كيف أصبح الرئيس الأوكراني في آخر ظهور له اليوم (فيديو)

وثق مقطع فيديو، ملامح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أخر ظهور له، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت يومها العاشر.

وظهر زيلينسكي تاركاً لحيته، ومرتديًا ملابس غير الرسمية.

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وبدت علامات الإجهاد والإرهاق، والتأثر على الرئيس الأوكراني، خلال حديثه عن تطورات الأحداث في بلاده، واقتراب القوات الروسية من السيطرة على العاصمة كييف.

الجدير بالذكر أن صحيفة “التايمز” البريطانية، قالت الجمعة، إن الرئيس زيلينسكي نجا من 3 محاولات اغتيال خلال الأسبوع الأول من الحرب المستعرة.

وأرسل الكرملين مجموعة من مرتزقة “فاغنر” وقوات شيشانية خاصة إلى أوكرانيا من أجل قتل زيلينسكي، لكن تلك المحاولات جرى إحباطها.