«الصحة»: 283 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 283 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، السبت، أنه تم تسجيل (525) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (726,876) حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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