"الصحة": تسجيل حالة وفاة و283 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 525 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-02-1443 11:59 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 مارس 2022، تسجيل 283 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 747119 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 525 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 726876 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9006 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 443 حالة.

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