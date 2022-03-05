محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن: من أجل روسيا .. الصين تقوم بهذا الاجراء الغير متوقع

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الجمعة، أن الجهة المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الصين، لن تبث مباريات مطلع الأسبوع بسبب خطط مسؤولي الدوري لإظهار “الدعم لأوكرانيا” بعد الهجوم الروسي.

وقال الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، إن الفرق ستظهر دعمها لأوكرانيا في المباريات التي ستقام في الفترة من الخامس إلى السابع من مارس، حيث سيرتدي جميع قادة الفرق العشرين شارات خاصة بألوان علم أوكرانيا.

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ودعت رابطة الدوري الممتاز المشجعين للانضمام إلى اللاعبين والمدربين وحكام المباريات والعاملين في الأندية للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا قبل انطلاق كل مباراة.