انطلاق موسم حصاد الورد الطائفي ذي الشهرة العالمية.. ومختص: هذه طريقة الجني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الطائف:

بدأت مزارع الطائف موسم قطف الورود والذي يتزامن مع بداية شهر مارس من كل عام، وبوادر فصل الربيع، ولمدة 45 يومًا حتى منتصف شهر أبريل.

وتشتهر محافظة الطائف بزراعة وإنتاج الورد، والذي يعد أكثر أنواع الزيوت العطرية تداولًا في الخليج، والوطن العربي بصفة عامة، لا سيّما إذا ما خضع لعمليات تعتيق مكثفة، وفقًا لـ«العربية».

وتضم محافظة الطائف وضواحيها أكثر من 2000 مزرعة للورد الطائفي تنتج أكثر من 2 مليون وردة يوميًّا، بمعدل ما يقارب من 250 وردة لكل شجرة، وهو ما جعل المحافظة تحقق شهرة عالمية في مجال زراعة وإنتاج الورود.

وأشار محسن الثقفي، المختص في زراعة وإنتاج الورد الطائفي إلى أن عمليات الجني تبدأ فجراً، ثم ينقل الحصاد إلى المصنع، ويوضع في قدور النحاس، ثم يضاف إليه الماء، لتبدأ عملية التقطير واستخلاص دهن وماء الورد.

ولفت إلى أن المزارعين في الطائف يقصون أشجار الورد في أول يوم من شهر يناير، ليبدأ الحصاد والقطاف بداية شهر مارس.

وأكد الثقفي على ضرورة بقاء شجرة الورد قريبة من الأرض، بحيث لا يزيد ارتفاعها أكثر من متر ونصف المتر، ويشذب بآلات خاصة؛ لتحفيز الشجرة على إنتاج أقصى قدر ممكن من الورود.