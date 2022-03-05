وكيل «الصحة» يقارن بين وفيات كورونا في المملكة خلال موجات الجائحة الثلاث

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
كشف وكيل وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، عن مقارنة لوفيات كوفيد 19 المباشرة لكل 100 ألف عينة ايجابية بين الموجات الثلاث في المملكة العربية السعودية.
وأوضح وكيل الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نسبة الوفيات في الموجة الأولى والتي تعد فترة الفيروس الاساسي ثم متحور ألڤا، حيث لا يوجد لقاحات في ذلك الوقت، بلغت 267.6 لكل 100 ألف عينة إيجابية للمصابين بالفيروس.
وأشار إلى أن الموجة الثانية للفيروس، والتي تميزت بوجود متحور دلتا، حيث كانت حملة اللقاحات في بدايتها، بلغت نسبة الوفيات 99.3 حالة لكل 100 ألف عينة إيجابية للمصابين بالفيروس.
أما في الموجة الثالثة للفيروس، التي شهدت انتشار متحور “أوميكرون”، وسط وصول نسبة تغطية اللقاحات ضد الفيروس بالمملكة إلى 70%، فقد سجلت نسبة الوفيات 1.4 حالة فقط لكل 100 ألف عينة إيجابية للمصابين بالفيروس.
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