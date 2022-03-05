"الصحة": زيادة محيط الخصر ترفع خطر الإصابة بالسكري وضغط الدم وأمراض القلب

محمد بن مسعود - الدمام - 08-02-1443 11:15
صدى تبوك – متابعة
حذرت وزارة الصحة، من تراكم الدهون حول منطقة الخصر لما له من دلالات سلبية على صحة الإنسان، داعية إلى معرفة مؤشراتها لتحسينها وتجاوز مخاطرها.
وأوضحت الوزارة أن محيط الخصر يعد مؤشرًا لقياس كمية الدهون في منطقة البطن عند الأشخاص البالغين.
وأشارت إلى أن زيادة محيط الخصر ترفع خطر الإصابة بالأمراض المصاحبة للسمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم.
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