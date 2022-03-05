محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية أنه سيسمح للمدنيين بمغادرة المدينة في الفترة بين 12:00 و17:00 بتوقيت موسكو اليوم السبت.
وأعلنت روسيا في وقت سابق اليوم أن قواتها التي تحاصر المدينة المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا ستوقف إطلاق النار وستسمح بمرور المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: فتح ممر آمن في مدينة ماريوبول الأوكرانية لمدة 5 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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