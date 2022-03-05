وكالة: فتح ممر آمن في مدينة ماريوبول الأوكرانية لمدة 5 ساعات

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية أنه سيسمح للمدنيين بمغادرة المدينة في الفترة بين 12:00 و17:00 بتوقيت موسكو اليوم السبت.

وأعلنت روسيا في وقت سابق اليوم أن قواتها التي تحاصر المدينة المطلة على بحر آزوف في جنوب أوكرانيا ستوقف إطلاق النار وستسمح بمرور المدنيين.