محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إن 66224 أوكرانيا عادوا من الخارج للانضمام إلى القتال ضد القوات الروسية الغازية.
وأضاف الوزير في منشور على الإنترنت «هذا هو عدد الرجال الذين عادوا من الخارج في هذه اللحظة للدفاع عن بلادهم….. نحن لا نقهمر».
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأوكراني: أكثر من 66200 أوكراني عادوا من الخارج للقتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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