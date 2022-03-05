«الغذاء والدواء»: 10 نصائح لشراء واستخدام صحي لقلم الأنسولين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 10 نصائح يجب مراعاتها قبل شراء قلم الأنسولين وعند استخدامه؛ من أجل الحفاظ على فاعليته وتجنبًا لانتقال العدوى من الآخرين.

وحذرت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» من مشاركة قلم الأنسولين مع الغير، مؤكدة على الاستخدام الشخصي للقلم تجنبًا لانتقال العدوى.

وقدمت 4 نصائح قبل شراء القلم، تضمنت:

1 – التأكد من كونه مرخصًا من الهيئة.

2 – وجود كتيب الإرشادات باللغة العربية.

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3 – توفر ضمان للجهاز.

4 – التأكد من تاريخ انتهاء الصلاحية

ونصحت الهيئة كذلك بالقيام بعدد من الخطوات عند استخدام القلم تمثلت في:

1 – التخلص من الإبرة في المكان المناسب ووضعها في حاوية صلبة يمكن قفلها.

2 – التخزين في الثلاجة بين 2 – 8 درجة مئوية قبل فتح القلم.

3 – حفظ الأنسولين بعد الفتح في درجة حرارة الغرفة أي أقل من 30 درجة مئوية.

4 – مراعاة فترة الصلاحية بعد فتح القلم والممتدة من (7 – 28 يومًا) بحسب نوع القلم مع مراجعة النشرة الداخلية.

5 – تجنب تعريض القلم لأشعة الشمس حتى لا تؤثر على سلامته.

6 – التحذير من مشاركة القلم مع الآخرين تجنبًا للعدوى.