احتراق الحلم الأوكراني.. لقطات جديدة لحطام أكبر طائرة شحن في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أظهر مقطع فيديو حطام أكبر طائرة شحن في العالم من طراز أنتونوف AN-225، نتيجة للهجمات الروسية.

وتضمن المشهد الذي عرضته قناة العربية نقلًا عن وسائل إعلام روسية، أجزاءً كثيرة متناثرة من الطائرة المحترقة بجانب آليات ومدرعات عسكرية أخرى تشتعل فيها النيران.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن روسيا وإن تمكنت من تدمير الطائرة، فإنها لن تتمكن من تدمير أحلام الأوكرانيين بدولة أوروبية قوية وحرة وديمقراطية، مؤكدًا أن النصر سيكون حليفًا لبلاده في هذه الحرب.

وكان مسؤولون أوكرانيون، قد أعلنوا يوم الإثنين الماضي تدمير الطائرة نتيجة للهجمات الروسية المستمرة على البلاد منذ 10 أيام.

وكشفت السلطات الأوكرانية عن أن الطائرة العملاقة، المسماة «مريا» أو الحلم باللغة الأوكرانية، كانت متوقفة في مطار هوستوميل بالقرب من العاصمة كييف، عندما تعرضت لهجوم روسي، لكنها أكدت أنهم سيعيدون بناءها.

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وأصدرت شركة الدفاع الحكومية الأوكرانية (أوكروبونبروم)، التي تدير طائرات أنتونوف، بيانًا، يوم الأحد الماضي قالت فيه، إن الطائرة دُمرت لكن سيُعاد بناؤها على نفقة روسيا، بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات دولار.

ويشار إلى أن تلك الطائرة فريدة من نوعها في العالم، إذ يبلغ طولها 84 مترًا، ويمكنها نقل ما يصل إلى حوالي 250 طنًّا من البضائع بسرعة تصل إلى 850 كيلومترًا في الساعة.