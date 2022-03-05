محمد بن مسعود - الدمام - دراسة حديثة تكشف مفاجأة!… الشاي يزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟.

ينظر الكثيرون إلى الشاي على أنه مشروب صحي بل ومعالج، هذا ليس خطأ بالضرورة، إذ يحتوي الشاي عددا لا بأس به من الفوائد الصحية والمركبات العشبية القوية والمؤثرة. ولكن هناك أيضا أنواعا أقل صحية من الشاي، أحدها يضاعف خطر الإصابة بالسرطان ثلاث مرات.

شاي تقليدي

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يدور الحديث عن شاي مصنوع من أوراق وأغصان نبتة تسمى Ilex paraguariensis (بهشية براغوانية) ويعرف بشاي “المتة”، وهو شاي تقليدي نموذجي في بلدان أمريكا الجنوبية ومعروف أيضا في بعض بلدان الشرق الأوسط، بحسب healthy.walla.

في الماضي، ارتبط شرب هذا الشاي ببعض الفوائد الصحية، أحدها تقوية جهاز المناعة. ومع ذلك، فإن عددا من الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة تشير إلى أن شرب “المتة” كثيرا ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير.

الإصابة بالسرطان

إحدى هذه الدراسات، التي نُشرت في مجلة Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention، تحدد هذا الشاي بالذات كعامل خطر للإصابة بسرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي مثل سرطان المعدة والمريء وسرطان الأمعاء وسرطان البنكرياس وسرطان الكبد. ويرجع ذلك إلى مادة مسرطنة تسمى PHA(هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات) توجد في النبات الذي يستخدم بعد تجفيفه في إعداد شاي المتة. الأماكن الأخرى التي يمكن أن توجد فيها هذه المادة المسرطنة هي اللحوم المشوية والتبغ.

كتب الباحثون: “شرب المتة عادة شائعة جدا في بعض بلدان أمريكا الجنوبية وقد تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء. وقد يكون هذا الخطر مرتبطا أيضا بشرب المشروب في درجة حرارة عالية جدا أو بالمواد المسببة للسرطان الموجودة في أوراقه.

في مراجعة أخرى للبيانات بعد نشر الدراسة، خلص الباحثون إلى أن خطر الإصابة بسرطان المريء بالنسبة لأولئك الذين يشربون شاي المتة تربط بتناوله أكثر من ثلاث مرات يوميا.