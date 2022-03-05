فيديو.. انطلاق “ماراثون الرياض” بمشاركة 10 آلاف متسابق ومتسابقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض
انطلق صباح اليوم السبت، “ماراثون الرياض 2022″ الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك من الجنسين من داخل وخارج المملكة.
وأطلق رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال في الساعة السابعة صباحاً؛ شارة بداية انطلاق السباق، الذي بدأ بانطلاقة المحترفين المشاركين في الماراثون لقطع مسافة 42.3 كيلومتراً.
وعبر الأمير خالد عن مدى سعادتهم بانطلاق أول ماراثون احترافي ودولي في المملكة بمشاركة هذا العدد الكبير من المشاركين والمشاركات من داخل المملكة وخارجها.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، كانت قد أعلنت إغلاق الطرق المُحيطة بـ”ماراثون الرياض” بشكل مؤقت اليوم السبت من الساعة الثالثة والنصف صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.
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