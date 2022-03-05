زيلينسكي يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الأميركي اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت كلمة أمام مجلس الشيوخ الأميركي عبر الفيديو، حسبما قال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس.

وسيوجّه زيلينسكي رسالته عبر تطبيق “زوم” للفيديو خلال فترة النهار بتوقيت واشنطن.

وفي مواجهة تصاعد الصراع في أوكرانيا، دعا عدد من النواب إدارة بايدن إلى تعزيز الرد على موسكو، لا سيما من خلال تعليق الواردات الأميركية من النفط الروسي، وهي خطوة رفض البيت الأبيض حتى الآن اتخاذها.

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وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن على “أحدهم في روسيا” اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين لتأدية “خدمة كبيرة” لبلاده ولباقي العالم.