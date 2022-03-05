محمد بن مسعود - الدمام - روسيا تخرج عن صمتها وتطلق تصريحات نارية ضد الرئيس التركي اردوغان واطلاق اقوى تهديد

انتقد باحث روسي، سياسة تركيا الخارجية بشأن موقفها الغير محدد تجاه موسكو بعد العملية العسكرية التي تقودها الأخيرة في أوكرانيا.

وقال الباحث في الشؤون التركية المقرب من الكرملين، الروسي فلاديمير أفاتكوف: على ما يبدو أن سياسة أنقرة التقليدية لم تتغير بعد وهي الجلوس على كرسيين.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وأضاف في قناته على تليجرام: سوف أغامر في افتراض أن تركيا فهمت رسالة الرئيس بوتين الأخيرة، ويبقى أن تختار الجانب الصحيح. فكما يقال: “لقد نصح أحدٌ ما، أحداً ما، بعدم التدخل”.

وأردف: أنقرة، ليست مستعدة لمواجهة روسيا كما يريد الأنغلوساكسونيون. لقد أوضحت للغرب أنها لا تخطط لفرض عقوبات على روسيا، فهي تريد التصرف وفقا لأولوياتها الخاصة، كما قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية.

من جهة أخرى، نشرت “أوراسيا ديلي” مقالا حول موقف تركي غير واضح من الغزو الروسي على أوكرانيا

وجاء في المقال: تواصل تركيا المناورة بنجاح. فهي تمد النظام الأوكراني بأشياء ما، وربما أشخاص ما، لكنها في الوقت نفسه ترفض رفضا قاطعا سياسة الغرب في فصل روسيا بجدار.