ارتفاع أسعار الذهب بالسعودية.. والجرام يبدأ بـ119.07 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، مع بدء العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال تعاملات اليوم لنحو 238.15 ريال (63.47 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 208.38 ريال (55.54 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم، عند نحو 178.61 ريال (47.60 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، صباح اليوم، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 138.92 ريال (37.02 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 119.07 ريال (31.73 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

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وارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، لمستوى 7406 ريالات (1974 دولارًا)، فيما زاد سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرامات من عيار 21)، لنحو 1667 ريالًا (444.30 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًّا

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 31 دولارًا في نهاية تعاملات الأسبوع (الجمعة)، مع تصاعد التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية.

ودفعت المخاوف الجيوسياسية جراء الحرب إلى تزايد الاقبال على المعدن النفيس، باعتباره الملاذ الأمن للاستثمار، خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفي نهاية جلسات الأسبوع، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل- بنحو 1.6%، ما يعادل 30.70 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1966.60 دولارًا للأوقية.

وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 4.2%، ما يعادل 79 دولارًا، بدعم غزو روسيا لأوكرانيا.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.5%، ليصل إلى 1965.86 دولارًا للأوقية.

وارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مايو- بنسبة تزيد على 2.3%، مسجلًا 25.82 دولارًا للأوقية.

وصعد سعر البلاتين الفوري بنحو 3.2% عند 1118.54 دولارًا للأوقية، في حين قفز سعر البلاديوم الفوري بنحو 7.4%، ليسجل 2989.59 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار البلاديوم يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يوليو، إذ تمثّل روسيا 40% من الإنتاج العالمي لمعدن الحفاز التلقائي الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.7% إلى 98.507 نقطة.