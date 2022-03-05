محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات
سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 26%، فيما ارتفع خام القياس العالمي “برنت” فوق 118 دولارًا، وسط مخاوف من عقوبات غربية قد تطال صادرات النفط الروسية.
وعززت أسعار النفط مكاسبها بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بأكثر من 7%، فيما تراجعت المخزونات العالمية.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية الأوكرانية، تعد هي الأكبر في أوروبا، بعد هجوم شنته القوات الروسية.
وفي نهاية جلسات الأسبوع (الجمعة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أبريل- بنحو 7.4%، لتصل إلى 115.68 دولار للبرميل.
كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم مايو2022- بنسبة 6.9%، مسجلة 118.11 دولارًا للبرميل.
أخبار قد تهمك
وكانت أسعار النفط أنهت تعاملات الخميس على تراجع بنحو 3% تقريبًا، ليهبط خام برنت تحت مستوى 111 دولارًا، بعد أن لامس حاجز الـ120 دولارًا في وقت سابق من جلسة الخميس، لأول مرة في 10 سنوات.
وخلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، حقق كلا الخامين القياسي والأمريكي مكاسب بنحو 25.5% و26.3% على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر %26 مكاسب أسبوعية للنفط.. وبرنت يتجاوز 118 دولارًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.