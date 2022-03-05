%26 مكاسب أسبوعية للنفط.. وبرنت يتجاوز 118 دولارًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 26%، فيما ارتفع خام القياس العالمي “برنت” فوق 118 دولارًا، وسط مخاوف من عقوبات غربية قد تطال صادرات النفط الروسية.

وعززت أسعار النفط مكاسبها بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بأكثر من 7%، فيما تراجعت المخزونات العالمية.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات على تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية الأوكرانية، تعد هي الأكبر في أوروبا، بعد هجوم شنته القوات الروسية.

وفي نهاية جلسات الأسبوع (الجمعة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم شهر أبريل- بنحو 7.4%، لتصل إلى 115.68 دولار للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم مايو2022- بنسبة 6.9%، مسجلة 118.11 دولارًا للبرميل.

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وكانت أسعار النفط أنهت تعاملات الخميس على تراجع بنحو 3% تقريبًا، ليهبط خام برنت تحت مستوى 111 دولارًا، بعد أن لامس حاجز الـ120 دولارًا في وقت سابق من جلسة الخميس، لأول مرة في 10 سنوات.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، حقق كلا الخامين القياسي والأمريكي مكاسب بنحو 25.5% و26.3% على التوالي.